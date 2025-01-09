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Стало известно, как МОК вручит бронзу командного турнира ОИ-22 российским фигуристам

МОК передаст бронзу командного турнира ОИ-22 российским фигуристам через ОКР
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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Международный олимпийский комитет передаст через Олимпийский комитет России бронзовые медали командного турнира по фигурному катанию Игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В пресс-службе МОК заявили, что передача наград состоится в тот момент, когда будет налажена логистика.

«МОК предоставит медали через ОКР в тот момент, когда это станет возможно с точки зрения логистики», — говорится в заявлении МОК.

7 августа 2024 года российские фигуристы обратились с жалобой в выездную коллегию Спортивного арбитражного суда (CAS) в связи с отсутствием приглашения на церемонию награждения медалями Олимпийских игр 2022 года. Они потребовали отменить церемонию, поскольку это нарушает права бронзовых призеров Игр из-за их отсутствия по якобы технической причине.

Россия переместилась с первого места на третье из-за дисквалификации Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию России на лишение золота командного турнира, оставив в силе перераспределение медалей: золото у США, у Японии серебро, у России бронза.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не считает Романа Костомарова спортсменом 2024 года.

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