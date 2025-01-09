Российский регбист прокомментировал запрет на ношение формы с триколором

Регбист Готовцев обсудит с «Глостером» запрет на ношение формы с флагом России

Российский игрок английского регбийного клуба «Глостер» Кирилл Готовцев в интервью odds.ru заявил, что намерен обсудить запрет нанесения флага своей страны на форме.

По его словам, этого не стоит ждать в ближайшем будущем.

«Однажды мы обсудим эту ситуацию. Но не в ближайшее время», — заявил Готовцев.

С 2015 года «Глостер» разрешает использовать в виде нашивки национальные атрибуты стран, за которые выступают его игроки. 4 января 2025 года Готовцев вышел на матч регбийной Премьер-лиги с триколором на форме.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В апреле 2022 года Федерации регби России (ФРР) объявили о приостановке членства во Всемирной федерации регби (World Rugby), с того момента российские национальные сборные не принимают участия в международных играх.

Ранее команды из Подмосковья взяли золото и бронзу на турнире по регби-7.