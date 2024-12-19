Команды из Подмосковья взяли золото и бронзу на турнире по регби-7

Подмосковная команда «Лосино-Петроский-1» победила на всероссийских соревнованиях «Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Также команда «Сокол Ladies» из Ступино заняла третье место.

В финале «Лосино-Петроский-1» победила сборную Молдавии со счетом 25:15.

Всего в соревнованиях принимали участие 16 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Владимира, Республик Дагестан, Мордовия и Татарстан, Кузбасса, Нижегородской, Московской, Челябинской и Калининградской областей.

«Зимний турнир» по регби-7 среди девочек до 14 лет прошел в Саранске в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».