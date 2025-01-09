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Игрок «Тоттенхэма» потерял сознание в матче с «Ливерпулем»

Игрок «Тоттенхэма» Бентанкур потерял сознание в матче с «Ливерпулем»
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IMAGO/Ian Stephens/Global Look Press

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Уругвая Родриго Бентанкур потерял сознание по ходу первого полуфинального матча Кубка Английской лиги против «Ливерпуля».

Футболист неудачно упал на шею на седьмой минуте встречи, борясь за верховой мяч. После падения Бентанкур не смог пошевелиться: на поле выбежала медицинская бригада клуба. За время остановки игры, продлившейся 10 минут, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, который покинул поле на носилках и был оперативно доставлен в одну из лондонских больниц на машине скорой помощи.

Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч забил на 86-й минуте встречи Лукас Бергвалль, ассистировал ему Доминик Соланке. Ответная игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 6 февраля.

В другом полуфинале встречаются «Арсенал» и «Ньюкасл». После первой игры, прошедшей в Лондоне, преимуществом в два гола обладают футболисты «Ньюкасла».

Ранее сообщалось, что «Спартак» может пополнить состав еще одним защитником.

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