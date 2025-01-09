Американцы отказались выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству

Управление национальной политики США по обороту контроля за наркотиками приняло решение об отказе уплаты взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по итогам 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Американского антидопингового агентства USADA на своем официальном сайте.

Данное решение было принято в связи с недовольством ходом расследования допинг-дела о сокрытии проб китайских пловцов. USADA выступило с поддержкой решения о невыплате взноса, заявив о необходимости провести независимое расследование дела о сокрытии допинг-проб.

«В WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось», — говорится в тексте заявления.

WADA — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

Ранее cообщалось, что РУСАДА консультировало Камилу Валиеву перед ее участием в каждом ледовом шоу.