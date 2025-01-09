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Американцы отказались выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству

Американцы отказались выплачивать взнос WADA за 2024 год из-за дела пловцов
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EPA-EFE

Управление национальной политики США по обороту контроля за наркотиками приняло решение об отказе уплаты взноса Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по итогам 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Американского антидопингового агентства USADA на своем официальном сайте.

Данное решение было принято в связи с недовольством ходом расследования допинг-дела о сокрытии проб китайских пловцов. USADA выступило с поддержкой решения о невыплате взноса, заявив о необходимости провести независимое расследование дела о сокрытии допинг-проб.

«В WADA должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось», — говорится в тексте заявления.

WADA — независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). 28 сентября стало известно, что агентство потеряло данные об открытых делах и результатах тестов перед парижской Олимпиадой, которая состоялась летом 2024 года. Из-за потери данных на Игры могли попасть спортсмены, обвиняемые в употреблении допинга.

Ранее cообщалось, что РУСАДА консультировало Камилу Валиеву перед ее участием в каждом ледовом шоу.

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