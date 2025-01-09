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Потерявший сознание игрок «Тоттенхэма» пришел в себя

Потерявший сознание игрок «Тоттенхэма» Бентанкур опубликовал пост в соцсетях
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Alexander Canillas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Уругвая Родриго Бентанкур, потерявший сознание по ходу первого полуфинального матча Кубка Английской лиги против «Ливерпуля», опубликовал новый пост в социальных сетях.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за поддержку и заявил, что чувствует себя хорошо после произошедшего.

«Все хорошо! Спасибо за сообщения! Всех с победой!» — написал игрок.

Футболист неудачно упал на шею на седьмой минуте встречи, борясь за верховой мяч. После падения Бентанкур не смог пошевелиться: на поле выбежала медицинская бригада клуба. За время остановки игры, продлившейся 10 минут, врачам удалось стабилизировать состояние пострадавшего, который покинул поле на носилках и был оперативно доставлен в одну из лондонских больниц на машине скорой помощи.

Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» завершился победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Единственный мяч забил на 86-й минуте встречи Лукас Бергвалль, ассистировал ему Доминик Соланке. Ответная игра состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле 6 февраля.

Ранее сообщалось, что «Спартак» может пополнить состав еще одним защитником.

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