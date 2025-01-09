«Вашингтон» Овечкина обыграл «Ванкувер»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Ванкувер Кэнакс».

Встреча прошла в американской столице на «Кэпитал Уан Арене» в присутствии 17 941 зрителя и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 2:1. Счет в матче на исходе первого периода открыл форвард «Вашингтона» Пьер-Люк Дюбуа, которому ассистировали Мэтт Рой и Коннор Макмайкл. Ответную шайбу канадская команда забросила усилиями Конора Гарланда, реализовавшего большинство с передач Кифера Шервуда и Куинна Хьюза. Победный гол на последней минуте овертайма оформил Пьер-Люк Дюбуа с передачи белоруса Алексея Протаса.

После этой победы «Кэпс» набрали 58 очков и закрепились на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. «Ванкувер» с 46 баллами сохранил за собой восьмую позицию в Западной конференции.

В следующем матче «Вашингтон» дома примет «Монреаль». Эта игра пройдет в ночь с 10 на 11 января, стартовое вбрасывание состоится в 3.00 по московскому времени.

Ранее Роман Ротенберг попросил прощения у журналистов.