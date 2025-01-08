В НХЛ рассказали о травме Малкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин получил травму нижней части тела. Об этом сообщила пресс-служба лиги.

Из-за нее россиянин не сыграл в матче против «Коламбус Блю Джекетс» (3:4 Б). До этого в последний раз из-за травмы Малкин не выходил на лед в сезоне-2021/22, сыграв после этого 209 встреч подряд без пропусков.

В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге».

Вместе с «Пингвинз» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 годы, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

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