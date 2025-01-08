В Госдуме похвалили Исинбаеву за возвращение в Россию

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в интервью «ВсеПроСпорт» отдал должное двукратной олимпийской чемпионке в прыжках с шестом Елене Исинбаевой, которая прибыла из Испании в Волгоград для того, чтобы принять участие в церемонии прощания со своим тренером Евгением Трофимовым.

По его словам, специалист дал Исинбаевой дорогу в жизнь.

«Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, сделал из нее человека, сделал из нее Исинбаеву. Она должна была приехать, здесь не было выбора», — заявил Свищев.

О смерти Трофимова стало известно 3 января. Специалист тренировал Исинбаеву дважды: в 1997-2006 годах, а также в 2010-2014 году. Под его руководством спортсменка стала олимпийской чемпионкой Афин в 2004 году, а также бронзовым призером Игр в Лондоне в 2012 году. Также за время сотрудничества Исинбаева выиграла четыре чемпионата мира.

Трофимов был награжден почетным знаком «За высокие спортивные достижения на XXVIII Олимпийских играх», орденом Петра Великого I степени, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Ранее Елена Исинбаева высказалась о смерти своего тренера.