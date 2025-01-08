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«Барселона» оказалась в ярости от решения по Винисиусу

В «Барселоне» остались крайне недовольны малым сроком отстранения Винисиуса
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Juan Medina/Reuters

В «Барселоне» остались недовольны решением отстранить бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора на два матча за удаление в игре чемпионата Испании против «Валенсии». Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, некоторые представители сине-гранатовых оказались шокированы тем, что южноамериканец получил столь короткую дисквалификацию. По их мнению, поступок Винисиуса был более жестоким, чем жест Роберта Левандовского после удаления в матче с «Осасуной» в ноябре 2022 года, за который поляк получил три матча штрафа.

Форвард получил наказание за толчок в голову голкипера «Валенсии» Столе Димитриевски. Таким образом, Винисиус пропустит два ближайших матча национального чемпионата против «Лас-Пальмаса» и «Вальядолида». Помимо дисквалификации, южноамериканец должен будет выплатить штраф в размере €600 тыс.

Ранее бразилец извинился за свое удаление.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Реал» вышел на первое место — в активе команды 43 балла после 19 встреч. У ближайшего преследователя «Атлетико» 41 очко, однако они имеют игру в запасе.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выставила на торги шкафчик Лионеля Месси.

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