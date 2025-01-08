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«Барселона» выставила на торги шкафчик Месси

«Барселона» за €350 тыс. выставила на аукционные торги шкафчик Месси
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Global Look Press

Каталонская «Барселона» пошла на крайние меры, чтобы расплатиться с долгами.

По информации Mundo Deportivo, клуб выставил на продажу шкафчик, который использовал во время выступления за клуб аргентинский нападающий Лионель Месси. Стартовая цена лота, который будет реализован на специальном аукционе, составляет €350 тыс.

Помимо этого, клуб планирует с молотка реализовать угловые флажки, куски газона из штрафной «Камп Ноу», а также памятные фотографии, которые висели в подтрибунных помещениях стадиона во время его функционирования.

В сезоне-2024/25 «Барселона» проводит домашние матчи на Олимпийском стадионе, так как ее домашняя арена продолжает реконструироваться.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает третье место, набрав 38 очков после 19 встреч. Впереди каталонцев находятся два мадридских клуба: лидирует «Реал» (43), а на второй строчке — «Атлетико» (41).

Ранее сообщалось, что «Спартак» лишится нападающего.

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