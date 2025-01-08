Тарасова оставила пожелание российскому спорту на 2025 год

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что рассчитывает на возвращение российских спортсменов на международный уровень в наступившем году. Ее слова приводит ТАСС.

«Желаю нашему фигурному катанию развиваться под руководством прекрасной федерации, а фигуристам — изучать новое. Все равно нас включат в международные соревнования, никуда не денутся, я в этом уверена», — сказала Тарасова.

Российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

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