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Олимпийский чемпион Траньков рассказал о серьезном заболевании

Олимпийский чемпион Траньков рассказал, что переболел двусторонней пневмонией
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РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков сообщил, что переболел пневмонией. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, опубликовав фотографию с медицинским заключением с диагнозом «двусторонняя полисегментарная интерстициальная пневмония».

«Как многие знают, у нас небольшая семейная эпидемия. Даже пришлось прервать мое выступление в Сочи. Я уже в порядке, но все равно кататься пока мне нельзя. Здоровье на данном этапе важнее. Уверен, что все будет хорошо», — рассказал он.

Траньков выступал в паре с Татьяной Волосожар. Они стали олимпийскими чемпионами в 2014 году (личный и командный турниры), выиграли чемпионат мира — 2013 и четырежды — первенство Европы. На национальном чемпионате России они трижды поднимались на верхнюю ступень пьедестала.

Волосожар и Траньков официально зарегистрировали отношения 18 августа 2015 года, а 16 февраля 2017 года у них появилась дочь Анжелика. В январе 2021 года стало известно о второй беременности олимпийской чемпионки, и 27 мая 2021 года у пары родился сын, которого назвали Теодором. 26 мая 2024 они в третий раз стали родителями.

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