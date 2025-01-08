В «Спартаке» предупредили о возможных провокациях на игре со СКА

Пресс-служба московского «Спартака» на официальном сайте клуба опубликовала заявление, в котором предупредила болельщиков, планирующих посетить выездной матч регулярного чемпионата против петербургского СКА, о возможных провокациях.

В тексте заявления говорится о том, что фанатам необходимо сохранять бдительность и не отвечать на потенциальные выпады со стороны представителей команды соперников.



Матч между командами пройдет 8 января. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по московскому времени.

Во время прошлого матча между «Спартаком» и СКА, состоявшемся 25 октября 2024 года на арене «Мегаспорт» в Москве, болельщики хозяев скандировали «СКА – позор российского хоккея». После этого главный тренер клуба из Северной столицы Роман Ротенберг возмущался на пресс-конференции и требовал от КХЛ разобраться в ситуации. По итогам произошедшего КХЛ вынесла «Спартаку» денежный штраф.

Ранее в НХЛ повторили достижение Александра Овечкина.