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В НХЛ повторили достижение Овечкина

Форвард «Торонто» Таварес повторил достижение Овечкина по сезонам с 20+ голами
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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиг (НХЛ) «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес минувшей ночью смог повторить достижение российского форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, отличившись в матче регулярного чемпионата против «Филадельфии» (2:3).

Гол 34-летнего канадца в ворота «Филадельфии Флайерз» стал 20-м в нынешнем сезоне для него. Таким образом, Таварес довел общее количество сезонов в НХЛ, где ему удавалось преодолеть данную отметку, до 15. Столько же сезонов 20 и более шайб забрасывал из действующих игроков только Овечкин.

Александр Овечкин продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету российского форварда теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

В ночь на 7 января «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отметился.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс».

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