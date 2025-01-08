Сборная Франции лишится тренера

Главный тренер национальной сборной Франции по футболу Дидье Дешам объявил об уходе со своего поста после чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит RMC.

По его словам, в следующем году исполнился 14 лет его работы с командой, что является большим сроком, после которого необходимо уйти на покой.

«В моей голове созрело четкое решение — нужно заканчивать. Я работаю с 2012 года, выполняю ее с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная сохраняла свой самый высокий уровень. Но 2026-й год — очень хороший момент для расставания. Никогда не хочется прекращать такую работу, но важно сказать «стоп» в нужный момент», — заявил Дешам.

За время работы со сборной Франции Дешам привел команду к победе на чемпионате мира – 2018 и к первому месту в Лиге наций — 2021. Кроме того, французы под его руководством стали серебряными призерами Евро-2016 и ЧМ-2022.

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