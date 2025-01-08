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Сборная Франции лишится тренера

Тренер сборной Франции Дешам объявил об уходе
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Franck Fife/Reuters

Главный тренер национальной сборной Франции по футболу Дидье Дешам объявил об уходе со своего поста после чемпионата мира 2026 года. Его слова приводит RMC.

По его словам, в следующем году исполнился 14 лет его работы с командой, что является большим сроком, после которого необходимо уйти на покой.

«В моей голове созрело четкое решение — нужно заканчивать. Я работаю с 2012 года, выполняю ее с неизменным желанием и страстью, чтобы сборная сохраняла свой самый высокий уровень. Но 2026-й год — очень хороший момент для расставания. Никогда не хочется прекращать такую работу, но важно сказать «стоп» в нужный момент», — заявил Дешам.

За время работы со сборной Франции Дешам привел команду к победе на чемпионате мира – 2018 и к первому месту в Лиге наций — 2021. Кроме того, французы под его руководством стали серебряными призерами Евро-2016 и ЧМ-2022.

Ранее сообщалось, что «Барселоне» разрешили заявить двух игроков.

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