Российский футболист может уехать в Европу

Несколько турецких клубов заинтересованы в подписании Садулаева из «Ахмата»

Полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной России Лечи Садулаев может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, несколько турецких клубов остались впечатлены выступлением Садулаева в первой части сезона Российской премьер-лиге (РПЛ) и готовы подписать его в ближайшее время. Отмечается, что представители некоторых команд уже провели консультации с окружением 24-летнего игрока.

Садулаев в сезоне-2024/25 провел 20 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

В статусе лидера РПЛ 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

На четвертом месте еще одна команда из Москвы «Динамо», подопечные Марцела Лички завершают год с 35 баллами в таблице. Столько же имеет «Локомотив», который идет пятым.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия могут сыграть товарищеский матч.