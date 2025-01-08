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Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс»

Российский хоккеист Панарин повторил клубный рекорд «Рейнджерс»
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Dennis Schneidler-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Артемий Панарин повторил клубный рекорд.

33-летний форвард отметился тремя результативными передачами в матче регулярного чемпионата против «Даллас Старз» (4:5 ОТ), сделав каждую из них в первом периоде. Для Панарина эта игра стала 19-й в карьере, где ему удалось отдать три голевых паса за один период, и 13-й в составе «Рейнджерс». Подобное ранее в составе «синерубашечников» удавалось сделать лишь Роду Жильберу.

В текущем сезоне Панарин провел 38 матчей, забросил 16 шайб и отдал 27 результативных передач.

В турнирной таблице Восточной конференции «Рейнджерс» занимает 14-e место, набрав 38 очков. На первом месте — набравший 56 баллов «Вашингтон», за который играет россиянин Александр Овечкин. Имея в активе также 56 баллов, второе место занимает «Торонто». Замыкает тройку сильнейших «Нью-Джерси», в активе которого 53 очка.

В следующем матче «Рейнджерс» сыграет на своем льду с «Нью-Джерси». Стартовое вбрасывание состоится 10 января в 3:00 по московскому времени.

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