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Илон Маск хочет купить лидера АПЛ

Отец Илона Маска рассказал о желании сына приобрести футбольный клуб «Ливерпуль»
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IMAGO/Faye Sadoun/Global Look Press

Американский предприниматель Илон Маск хочет приобрести английский футбольный клуб «Ливерпуль». Об этом заявил отец миллиардера Эррол Маск, его слова приводит The Guardian.

«Да, Илон хотел бы приобрести клуб. Но это не значит, что он его купит. Он хотел бы, да, конечно. Любой бы хотел. Я тоже!» — заявил Маск-старший.

В настоящее время командой владеет американская инвестиционная компания Fenway Sports Group (FSG). После 19 сыгранных матчей в текущем сезоне Английской премьер-лиги «Ливерпуль», имея игру в запасе, лидирует в турнирной таблице, набрав 46 баллов.

«Ливерпуль» основан в 1892 году, в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента создания проводит домашние матчи на стадионе «Энфилд». Стадион построен в 1884 году, на нем изначально играл другой ливерпульский клуб, «Эвертон». «Энфилд» вмещает более шестидесяти одной тысячи болельщиков.

Клуб — 19-кратный чемпион Англии, восьмикратный обладатель Кубка Англии, десятикратный обладатель Кубка лиги, 16-кратный обладатель Суперкубка Англии. Три раза «Ливерпуль» выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз — Лигу чемпионов. Также на счету команды четыре победы в Суперкубке УЕФА.

Ранее «Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ.

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