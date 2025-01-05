«Ливерпуль» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ

В матче Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Встреча завершилась со счетом 2:2. Все мячи были забиты во втором тайме.

На 52-й минуте счет в матче открыл игрок «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес. Коди Гакпо через семь минут сравнял счет, а через 11 минут Мохамед Салах ударом с пенальти вывел «Ливерпуль» вперед. Амад Диалло в конце матча установил окончательный счет игры.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Ливерпуль» занимает первое место, набрав 46 очков. Второе место занимает «Арсенал», имея в активе 40 баллов, замыкает тройку сильнейших «Форест», набрав 36 баллов. «Манчестер Юнайтед» идет на 13 месте, набрав 23 очка.

В следующем туре «Ливерпуль» сыграет с «Форест». Встреча состоится 14 января. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед» померится силами на своем поле с »Саутгемптоном». Матч пройдет 16 января. Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

Ранее «Арсенал» одержал уверенную победу в матче АПЛ.