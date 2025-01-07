«Ситуация не выглядит безнадежной»: Губерниев о возвращении России

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале оценил шансы российских лыжников и биатлонистов выступить на зимних Олимпийских играх — 2026.

«Я все уже узнал! Но контакты с МОК есть у компетентных людей в России, тут ситуация не выглядит безнадежной! Некоторое понимание у иностранных партнеров присутствует! Вот на все это и будем уповать! Шанс выступить на зимних Играх, минимальный шанс, у нас есть!» — заявил Губерниев.

Недавно Губерниев был назначен советником министра спорта Российской Федерации на общественных началах.

27 сентября 2024 года стало известно, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) продлила отстранение российских спортсменов, которое длится с 2022 года. Российские лыжники не смогли завершить международный сезон-2021/22. Российские спортсмены также отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов. Всего от России на Игры в Париже отправились 15 человек.

Ранее Губерниев пообещал засудить Канаду.