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«Ей не поздоровится»: Губерниев пообещал засудить Канаду

Комментатор Губерниев пообещал засудить Канаду из-за санкций
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Пресс-служба ТНТ

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о санкциях, которые были введены против него, и пообещал «засудить» Канаду. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Санкции накладываются быстро, а снимаются медленно. У меня есть договоренность с международными юристами. Когда ситуация будет меняться, мы засудим Канаду, ей не поздоровится», — заявил Губерниев.

Также комментатор заявил, что не уверен, будет ли у него возможность лично присутствовать в Канаде на матче, где российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет «вечный снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Губерниев отметил большую вероятность, что это событие состоится в США.

В октябре 2022 года комментатор был внесен в санкционный список Канады.

Губерниев — лауреат премии «ТЭФИ» в 2007, 2015 и 2019 годах. Заслуженный журналист Российской Федерации (2023). Он работает на «Матч ТВ», а с 2013 по 2015 был главным редактором Объединенной дирекции спортивных каналов ВГТРК.

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