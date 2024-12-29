В Госдуме высмеяли попавшегося на допинге украинского футболиста «Челси»

Депутат Госдумы Светлана Журова высмеяла украинского футболиста лондонского «Челси» Михаила Мудрика, который сдал положительную допинг-пробу, передает «ВсеПроСпорт».

«Очень смешное и странное объяснение. Получается, украинцы придумали что-то новенькое — лечить через стволовые клетки коровы с мельдонием. Звучит, конечно, комично», — сказала Журова.

Ранее сообщалось, что Мудрику вкололи в колено стволовые клетки коровы с мельдонием.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года, он был куплен у донецкого «Шахтера». Сумма трансфера составила €100 млн с учетом бонусов. Украинец дебютировал в матче против «Ливерпуля», не отметившись результативными действиями.

После не самого удачного начала сезона-2024/25 он подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола. 19 сентября в СМИ появилась информация, что «Челси» готов расстаться с Мудриком.

Ранее на Украине раскрыли подробности допингового дела Мудрика.