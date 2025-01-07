Тренер Овечкина ответил, сможет ли хоккеист играть до 50 лет

Тренер звездного российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по ОФП Павел Бурлаченко поделился размышлениями на тему того, сможет ли хоккеист играть до 50 лет на профессиональном уровне. Его слова приводит группа команды Овечкина в социальной сети ВКонтакте.

«Это, опять же, мои теоретические рассуждения, но я думаю, что физически Саша, наверное, может играть достаточно долго. Захочет ли он это делать на заведомо более низком уровне? Мое личное мнение — это точно не мысли и не откровения Александра — не думаю, что он захочет и что это ему нужно», — заявил он.

В ночь на 7 января «Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Овечкин в этом поединке результативными действиями не отметился.

Российский форвард продолжает погоню за «вечным» снайперским рекордом канадского нападающего Уэйна Гретцки. В своей карьере канадец забросил 894 шайбы в 1487 матчах. На счету Овечкина теперь 872 гола, отставание составляет 22 шайбы. В текущем сезоне он оформил 19 голов.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с юбилеем.