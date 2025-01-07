«ПСЖ» может попасть под санкции из-за долга в €55 млн перед Мбаппе

УЕФА может наложить санкции на «ПСЖ» из-за долга в €55 млн перед Мбаппе

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наложить санкции на французский «ПСЖ» из-за долга перед бывшим нападающим команды Килианом Мбаппе. Об этом сообщает издание L'Equipe.

25 октября 2024 года Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отклонила апелляцию «ПСЖ» по делу о невыплаченной зарплате и бонусах Мбаппе, сумма которых составляет €55 млн. Парижане заявили, что не будут подчиняться этому решению. Сообщается, что клуб может продолжить спор в Федерации футбола Франции (FFF), национальном Олимпийском комитете или суде по трудовым спорам.

20 декабря юристы Мбаппе подали иск в высшую апелляционную комиссию Федерации футбола Франции с требованием наложить санкции на «ПСЖ». Пока неизвестно, в какие даты состоятся заседания по этому делу.

Со стороны УЕФА клубу грозят санкции из-за возможного нарушения регламента «О лицензировании клубов и финансовой устойчивости». Согласно правилам, у команд, которые участвуют в еврокубковых турниров, не должно быть долгов перед сотрудниками по состоянию на 15 июля, 15 октября и 15 января по выплатам, причитающимся не позднее 30 июня, 30 сентября и 31 декабря соответственно. Соответственно, «ПСЖ» должен предоставить информацию об отсутствии задолженностей до 15 января 2025 года.

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