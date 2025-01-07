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Пятикратный олимпийский чемпион Клебо отказался от поцелуев с девушкой ради ЧМ

Клебо отказался от поцелуев и объятий с девушкой после победы на «Тур де Ски»
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Global Look Press

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо признался, что убрал все физические контакты со своей девушкой перед чемпионатом мира, чтобы не заболеть. Об этом сообщает RTL.

«Я должен быть осторожен и держаться на приличном расстоянии. Это самое главное. Ей придется подождать», — заявил спортсмен.

5 января Клебо выиграл престижную многодневку «Тур де Ски». После этого СМИ обратили внимание, что норвежский лыжник избежал даже рукопожатия со своей девушкой. Накануне спутница Клебо посетила вечеринку в Мадриде, что увеличивает вероятность заражения. Исходя из этого, пара решила не рисковать и воздержаться от контактов.

Чемпионат мира по лыжным гонкам состоится в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Клебо — девятикратный чемпион мира, четырехкратный обладатель Кубка мира (2017/18, 2018/19, 2021/2022, 2022/2023). Три золотые олимпийские медали он завоевал в Пхенчхане в 2018 году (личный спринт классикой, эстафета и командный спринт), еще два золота выиграл в 2022 году в Пекине — он стал первым в личном и командном спринтах.

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