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Немецкой прыгунье с трамплина подарили шампунь в качестве призовых за победу

Прыгунье с трамплина Фрайтаг подарили шампунь за победу в турнире в Германии
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IMAGO/Ulrich Wagner/Global Look Press

Чемпионка мира по прыжкам на лыжах с трамплина, немецкая спортсменка Селина Фрайтаг победила в квалификации Тура двух ночей в Гармиш-Партенкирхене.

Как сообщает BR24, в качестве призовых спортсменке вручили гигиенический набор, состоящий из геля для душа, шампуня и четырех полотенец. При этом мужчины на этом турнире получают призовые деньгами, победитель забрал €3,2 тыс.

«Я очень хочу этого не делать... Слишком много жалуюсь на это, но вы можете увидеть различия», — заявила Фрайтаг.

Рейс-директор Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) Сандро Пертиле, комментируя инцидент, заявил, что в FIS знают о неравенстве и хотят его убрать.

Фрайтаг — двукратная чемпионка мира (2023), бронзовая медалистка III Европейских игр 2023 года. Она была включена в состав сборной Германии на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Спортсменка приняла участие в смешанном командном турнире, где Германия заняла девятое место. В индивидуальных соревнованиях Фрайтаг оказалась на 22-й позиции.

Ранее стало известно, будут ли допущены российские лыжники на международные турниры в 2025 году.

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