Сафонов объяснил, зачем оплатил помощь волонтерам в Анапе

Голкипер «ПСЖ» Сафонов объяснил помощь волонтерам в Анапе тем, что отдыхал там

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил, что оплатил выезд краснодарских волонтеров в Анапу для расчистки побережья от мазута, потому что раньше там отдыхал. Его слова приводит SHOT.

По его словам, из-за пребывания во Франции он не смог лично побывать на месте разлива нефтепродуктов.

«Я нахожусь далеко, поэтому не могу помочь лично. Организовать поездку для волонтеров, оплатив ее — единственно верное решение для меня. В детстве я раньше часто отдыхал с дедушкой в санатории, рядом с городом», — заявил спортсмен.

26 декабря 2024 года в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море. Причиной ЧС стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

Ранее Матвей Сафонов описал эмоции после первого трофея в составе «ПСЖ».