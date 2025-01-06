Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сафонов объяснил, зачем оплатил помощь волонтерам в Анапе

Голкипер «ПСЖ» Сафонов объяснил помощь волонтерам в Анапе тем, что отдыхал там
close
Gonzalo Fuentes/REUTERS

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов объяснил, что оплатил выезд краснодарских волонтеров в Анапу для расчистки побережья от мазута, потому что раньше там отдыхал. Его слова приводит SHOT.

По его словам, из-за пребывания во Франции он не смог лично побывать на месте разлива нефтепродуктов.

«Я нахожусь далеко, поэтому не могу помочь лично. Организовать поездку для волонтеров, оплатив ее — единственно верное решение для меня. В детстве я раньше часто отдыхал с дедушкой в санатории, рядом с городом», — заявил спортсмен.

26 декабря 2024 года в Краснодарском крае ввели режим чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута в Черном море. Причиной ЧС стало крушение танкеров в Керченском проливе 15 декабря. По предварительным оценкам, в море после происшествия вытекло около 3,7 тысячи тонн мазута.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29.

Ранее Матвей Сафонов описал эмоции после первого трофея в составе «ПСЖ».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами