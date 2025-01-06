Уронивший телефон во время матча хоккеист назвал произошедшее позором

Нападающий казанского «Ак Барса» Никита Дыняк после матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда» заявил, что случайно взял с собой телефон на лед. Его слова приводит Sport24.

По его словам, смартфон, оказавшийся на льду по ходу игры, оказался при нем перед выходом из раздевалки.

«Он мне, видимо, [в хоккейные трусы] завалился, а я и не почувствовал. Это как с сигаретой — кладешь за ухо, а потом про нее забываешь. Я вышел – и не понял. Телефон вроде в раздевалке должен лежать. Честно, очень смешная ситуация. Может, даже позор. Новый мемасик. Надеюсь, что лига сжалится. Это была чистая случайность, клоунаду делать не хотел», — заявил Дыняк.

Игра «Ак Барс» — «Авангард» завершилась победой сибиряков со счетом 3:1. После этой игры омичи набрали 43 очка и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Казанцы с активом в 52 балла продолжают располагаться на третьей позиции.

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