Стало известно, где продолжит карьеру бразилец из «Спартака»

Бразильский полузащитник Маркиньос продолжит карьеру в московском «Спартаке». Об этом сообщает сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, руководство красно-белых не рассматривает опцию продажи своего футболиста в зимнее трансферное окно. Наставник столичного клуба Деян Станкович высоко оценивает уровень игры южноамериканца и рассчитывает на него в весенней части чемпионата.

В минувшем сезоне 24-летний Маркиньос провел на поле 48 матчей в составе венгерского «Ференцвароша», в которых отличился семь раз и отдал 10 голевых передач. В нынешнем сезоне в его активе 21 матч за «Спартак» во всех турнирах, в которых он записал на свой счет пять ассистов.

В статусе лидера РПЛ 2024 года завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства он и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у «красно-белых» 37 очков.

Ранее экс-футболист «Спартака» допустил возвращение России на международные турниры в 2025 году.