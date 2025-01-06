Экс-футболист «Спартака» допустил возвращение России в 2025 году

Экс-футболист «Спартака» Гладилин: Россию могут вернуть на турниры в 2025 году

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что в 2025 году стоит ожидать возвращения российских клубов и сборной на международные турниры.

«Сложно сказать, может ли случиться возвращение российских клубов и сборной в 2025 году. Думаю, это реально. Возможно, возвращение может случиться к осени. Рано или поздно это произойдет. Это неизбежно», — сказал Гладилин.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее сообщалось о том, что сборная России может сыграть против европейской команды в 2026 году.