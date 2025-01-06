Загитова попала в больницу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала фото из больницы.

Спортсменка показала, как лежит на койке под капельницей.

«Не болейте», — написала спортсменка в Telegram-канале.

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». Однако в новом сезоне она не приняла участия. 19 июня Загитова защитила дипломную работу. Она получила отличную оценку за диплом по теме «Продюсирование и культурная политика». Следом она поступила в магистратуру.

Ранее сообщалось, что шоу Ирины Слуцкой перенесли из-за трагедии в Кировской области.