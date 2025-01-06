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Шоу Слуцкой перенесли из-за трагедии в Кировской области

Ледовое шоу Слуцкой «Золушка» перенесли из-за трагедии в Кировской области
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Владимир Песня/РИА Новости

Ледовое шоу призерки Олимпийских игр Ирины Слуцкой «Золушка» перенесли в связи с трагическими событиями в Кильмези, где загорелся дом для проживания пожилых людей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Кировской области.

Слуцкая заявила, что перенесенные с 6 января выступления пройдут 7 и 8 января. Таким образом, во вторник состоятся три ледовых спектакля, а в среду — два.

5 января в многоквартирном жилом деревянном доме в поселке Кильмезь Кировской области произошел пожар. В здании, находящемся в Садовом переулке, располагалось социальное жилье, которое было предоставлено пожилым людям.

По словам главы региона Александра Соколова, в доме проживали 11 человек, в основном пенсионеры. Трое жильцов смогли оперативно эвакуироваться. Он уточнил, что местонахождение некоторых жителей выясняется — они могут находиться у родственников.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что Россию привыкли наказывать ни за что.

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