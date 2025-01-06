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«Запад загибается»: шахматист Дубов назвал Нью-Йорк грязным городом

Шахматист Дубов прокомментировал грязь в Нью-Йорке словами «Запад загибается»
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Александр Гальперин/РИА Новости

Российский гроссмейстер Даниил Дубов в интервью «Спортсу» заявил, что остался недоволен посещением Нью-Йорка во время чемпионатов мира по рапиду и блицу, которые состоялись в конце 2024 года.

По его словам, ожидания от первого посещения одного из крупнейших городов США у него были завышенными.

«Видимо, Дмитрий Песков где-то прав: Запад загибается. Шутки шутками, но я этого места вообще не понял. Выходишь из отеля – мешки с мусором, через 10 метров бездомный лежит в одеяле... Грязный, насквозь пропахший марихуаной город со встречающимися иногда небоскребами. Но в среднем они выглядят даже хуже, чем в Москва-Сити», — заявил спортсмен.

Даниил Дубов 31 декабря 2024 года не вышел на матч с американским гроссмейстером Хансом Ниманном. По информации СМИ, причиной пропуска партии стало то, что Дубов уснул в своем номере и не смог проснуться к назначенному времени. Организаторами принято решение присудить россиянину техническое поражение, из-за чего ему не удалось пройти в четвертьфинал турнира.

Ранее в Федерации шахмат России обвинили российского гроссмейстера в непрофессионализме.

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