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Российский тренер заявил, что американцы заслужили выиграть хоккейный МЧМ

Тренер Плющев: сборная США заслужила выиграть хоккейный МЧМ
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Российский тренер Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что сборная США по хоккею заслужила победу на молодежном чемпионате мира.

»Финляндия и США своей игрой заслужили сыграть в финале. На хоккейной площадке в финальном матче они решили, кто из них больше достоин золотых медалей. Остается только поздравить сборную США с победой. Я бы не стал говорить о том, за счет чего американцы одержали победу», — сказал Плющев.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ).

В первом периоде счет открыл финн Ессе Киискинен. Джеймс Хэгенс восстановил ничейный счет через минуту, но почти сразу Туомас Уронен вновь вывел Финляндию вперед. Во втором периоде Эмиль Пиениниеми довел преимущество Финляндии до двух шайб, но в конце двадцатиминутки Брендон Свобода и Коул Хатсон сравняли счет.

В овертайме Тедди Стига принес США победу в турнире.

Американцы выиграли молодежный чемпионат мира во второй раз подряд. Всего на их счету семь побед.

Ранее было объявлено имя лучшего игрока молодежного чемпионата мира — 2025.

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