Объявлено имя лучшего игрока молодежного чемпионата мира — 2025

Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала имя лучшего игрока молодежного чемпионата мира — 2025.

Самым ценным хоккеистом был признан нападающий сборной США Райан Леонард. 19-летний форвард на турнире забросил пять шайб и отдал пять результативных передач, разделив второе место в списке лучших бомбардиров.

Права на Леонарда в НХЛ принадлежат «Бостону».

В финальном матче турнира сборная США оказалась сильнее национальной команды Финляндии. Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ). Американцы выиграли молодежный чемпионат мира во второй раз подряд. Всего на их счету семь побед.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее «Вашингтон» поздравил Овечкина с 15-летним юбилеем в качестве капитана клуба.