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Татьяна Тарасова: Россию привыкли наказывать ни за что

Тренер Татьяна Тарасова заявила, что Россию привыкли наказывать ни за что
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не рассчитывает на увеличение квоты для российских фигуристов на квалификационном турнире Олимпиады 2026 года, передает «ВсеПроСпорт».

«Не жду, что нам увеличат квоту. Потому что они привыкли нас наказывать ни за что. Никогда не сделают что-то по справедливости. Поэтому и рассчитывать на них не стоит», — сказала Тарасова.

Российские фигуристы получили по одной квоте на Олимпиаду в мужском и женском одиночном катании, в парном катании, а также в танцах на льду. Однако при этом российским атлетам будет запрещено выступать в командном турнире, а также общаться с представителями прессы. Запрет на общение с журналистами также действовал для российских пловцов, выступающих в нейтральном статусе на чемпионате мира на короткой воде.

Квалификационный турнир по фигурному катанию на Олимпийские игры пройдет в Китае с 17 по 21 сентября будущего года. Сами Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев рассказал, что он загадает на Новый год.

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