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Медалистка Олимпиады-2020 объявила о завершении карьеры

Серебряная призерка ОИ-2020 гимнастка Ильянкова объявила об уходе из спорта
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РИА Новости

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка заявила в интервью ТАСС.

По ее словам, на это решение повлияли травмы.

«Я приняла решение о завершении спортивной карьеры. К сожалению, из-за определенных проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться», — заявила гимнастка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее стали известны подробности дела об избиении гимнасток во Владимире.

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