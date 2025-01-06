Медалистка Олимпиады-2020 объявила о завершении карьеры

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова объявила о завершении профессиональной карьеры. Об этом спортсменка заявила в интервью ТАСС.

По ее словам, на это решение повлияли травмы.

«Я приняла решение о завершении спортивной карьеры. К сожалению, из-за определенных проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться», — заявила гимнастка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 4 марта 2022 года Международная федерация гимнастики (FIG) приняла решение запретить россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях под своей эгидой с 7 марта из-за ситуации на Украине.

Ранее стали известны подробности дела об избиении гимнасток во Владимире.