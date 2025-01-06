Стали известны подробности дела об избиении гимнасток во Владимире

В деле об избиении гимнасток во Владимирской СШОР появились новые фигуранты

Адвокат Владислав Луньков в интервью «Матч ТВ» заявил, что тренер избитых спортсменок во Владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике Анастасия Савватеева-Субботина могла проводить насильственные действия в отношении нескольких воспитанниц.

По его словам, благодаря огласке в СМИ родители стали активнее делиться с ним информацией о систематических побоях со стороны специалистки.

«У нас идет много информации по схожим ситуациям с этим преподавателем, Благодаря тому, что получили реакцию, другие родители приходят и тоже рассказывают. На данный момент у нас есть 2-3 сообщения, которые подтверждают наши сведения», — заявил Луньков.

5 января стало известно, что Луньков опубликовал в соцсетях видео, на котором мать одной из воспитанниц Владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, дочь рассказала, что получила увечья после насильственных действий со стороны тренера.

Ранее сообщалось, что обвиняемая в избиении гимнасток тренер попала в больницу.