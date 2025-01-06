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Стало известно, как будет лечиться избитый в центре Москвы гребец

Гребец Ляпунов продолжит восстановление после избиения амбулаторно
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Серебряный призер чемпионата Европы по гребле Кирилл Ляпунов, избитый в центре Москвы, продолжит лечение амбулаторно. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

По ее словам, спортсмен отправится в медицинское учреждение в первый рабочий день 2025 года.

«Кирилл пойдет к врачу 9 января, чтобы понять диагноз», — заявила Исхакова.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел ночью 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний гребец-байдарочник. У него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Ляпунов выступает за сборную России на протяжении 16 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы и участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее стало известно местонахождение избитого в центре Москвы гребца.

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