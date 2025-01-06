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Стало известно местонахождение избитого в центре Москвы гребца

Гребец Ляпунов после избиения в центре Москвы выписался из больницы
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Серебряный призер чемпионата Европы по гребле Кирилл Ляпунов, избитый в центре Москвы, вернулся домой из больницы. Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

По ее словам, спортсмен идет на поправку.

«Кирилл сейчас находится дома, с ним все в порядке, приходит в себя. Да, у него что-то произошло 3 января, но подробностей не знаем. Его уже выписали из больницы, он идет на поправку», — заявила Исхакова.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел ночью 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний гребец-байдарочник. У него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, спортсмен успел лишь сказать, что его избили неизвестные прохожие на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. Врачи сейчас делают все необходимое для восстановления спортсмена. В деле разбирается полиция.

Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы и участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее стало известно состояние избитого в центре Москвы гребца.

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