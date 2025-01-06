Стало известно состояние избитого в центре Москвы гребца

Гребец Ляпунов находится в стабильном состоянии после избиения в центре Москвы

Серебряный призер чемпионата Европы по гребле Кирилл Ляпунов, избитый в центре Москвы, находится в стабильном состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко Против».

По информации источника, спортсмен после проишествия чувствует себя нормально.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел ночью 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний гребец-байдарочник. У него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, спортсмен успел лишь сказать, что его избили неизвестные прохожие на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. Врачи сейчас делают все необходимое для восстановления спортсмена. В деле разбирается полиция.

Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы и участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее сообщалось, что избитый в центре Москвы гребец с трудом разговаривает.