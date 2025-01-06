Избитый в центре Москвы гребец с трудом разговаривает

Серебряный призер чемпионата Европы по гребле Кирилл Ляпунов, избитый в центре Москвы, испытывает проблемы с речью. Об этом в интервью ТАСС заявила генеральный секретарь Федерации каноэ России Елена Исхакова.

По ее словам, спортсмен продолжает восстановление после потасовки.

«Ему тяжело говорить. Главное было узнать, что у него рабочее состояние. Я думаю, что мы в рабочем порядке решим вопросы по поводу помощи федерации», — заявила Исхакова.

По данным Telegram-канала SHOT, инцидент произошел ночью 3 января. В столичную больницу с серьезными травмами с трудом самостоятельно пришел 38-летний гребец-байдарочник. У него обнаружили перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. Спортсмена госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, спортсмен успел лишь сказать, что его избили неизвестные прохожие на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. Врачи сейчас делают все необходимое для восстановления спортсмена. В деле разбирается полиция.

Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призером чемпионата Европы и участником летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

Ранее избитый в центре Москвы гребец заявил, что ничего не помнит.