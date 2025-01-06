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Сборная России поздравила Сафонова с первым трофеем в карьере

Сборная России поздравила вратаря «ПСЖ» Сафонова с победой в Суперкубке Франции
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Sarah Meyssonnier/REUTERS

Пресс-служба сборной России в социальных сетях поздравила вратаря «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с победой в Суперкубке Франции над «Монако».

«Матвей Сафонов — обладатель Суперкубка Франции! В битве за трофей «ПСЖ» с минимальным счетом обыграл «Монако», — говорится в тексте поста.

Встреча, которая прошла в Катаре 5 января, завершилась со счетом 1:0. Решающий мяч на 90-й минуте забил Усман Дембеле. Сафонов провел матч на скамейке запасных. Футболист «Монако» Александр Головин был заменен на 72-й минуте встречи.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

«ПСЖ» купил 25-летнего россиянина у «Краснодара» в межсезонье за €20 млн, его контракт с чемпионами Франции рассчитан до конца сезона-2028/29. В турнирной таблице чемпионата Франции «ПСЖ» идет на первой строчке, имея в активе 40 очков. «Монако» располагается на третьем месте, отставая от столичной команды на десять баллов.

Ранее Матвей Сафонов опубликовал пост в честь победы в Суперкубке Франции.

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