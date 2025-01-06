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По факту избиения гимнасток во Владимире возбудили уголовное дело

«Матч ТВ»: СК возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток на тренировке
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Владимир Песня/РИА «Новости»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту избиения гимнасток во Владимире одним из тренеров местной спортивной школы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, дело возбуждено по статье 156 УК РФ, максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до трех лет с запретом заниматься определенной деятельностью на определенный срок.

«Дело уже возбуждено по 156-й статье. Тут есть вопрос и к директору СШОР, и к руководству — как допустили до работы этого тренера? Насколько я понимаю, обращения по нему были даже от коллег», — заявил адвокат Владислав Луньков.

5 января стало известно, что Луньков опубликовал в соцсетях видео, на котором мать одной из воспитанниц Владимирской СШОР №5 по художественной гимнастике сообщила, что после тренировки ее дочь пришла домой с разбитыми губами и лицом в крови. По словам матери, дочь рассказала, что получила увечья после насильственных действий со стороны тренера.

Ранее сообщалось, что ФГР проводит разбирательство о жестоком обращении тренера со спортсменкой.

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