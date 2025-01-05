Федерация гимнастики проводит разбирательство о жестоком обращении тренера со спортсменкой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении воспитанников школы по художественной гимнастике во Владимирской области. Об этом сообщает ведомство на своей странице в «ВК».

«В СМИ опубликовано сообщение жительницы Владимира о том, что тренер секции по художественной гимнастике регулярно высказывает оскорбления в адрес детей, а также применяет к ним насилие. По данному факту организована процессуальная проверка», — говорится в заявлении.

Также отмечается, что руководителю СУ СК России по Владимирской области Кулакову А.А. поручено возбудить уголовное дело по данному факту.

В Федерации гимнастики России (ФГР) сообщили ТАСС о том, что этот вопрос держится под строгим контролем, и принимаются все необходимые меры для недопущения подобных ситуаций в будущем.

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