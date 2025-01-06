17-летняя Андреева ворвалась в топ-15 мирового рейтинга

Серебряная призерка Олимпийских игр 2024 года Мирра Андреева впервые в карьере попала в топ-15 мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спортсменка в обновленном рейтинге поднялась на одну позицию, покинув 16-ю строчку.

50 позиций в списке лучших отыграла россиянка Полина Кудерметова — теперь вместо 107-й строчки она располагается на 57-й. Возглавлять рейтинг сильнейших теннисисток продолжает представительница Белоруссии Арина Соболенко.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее российская теннисистка оценила свое поражение от Соболенко в финале турнира в Брисбене.