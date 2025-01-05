Российская теннисистка оценила свое поражение от Соболенко в финале турнира в Брисбене

Российская теннисистка Полина Кудерметова осталась довольна своей игрой в финале турнира в Брисбене, несмотря на поражение от Арины Соболенко, передает пресс-служба турнира.

«Я впервые играла против первой ракетки мира, так что думаю, что выступила неплохо. Здорово от того, что я здесь, ведь смогла дойти от квалификации до финала», — сказала Кудерметова.

Белоруска победила со счетом 4:6, 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Соболенко пять раз подала навылет и реализовала пять брейк-поинтов. Кудерметова выполнила девять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал МОК. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Соболенко обратилась к Кудерметовой после победы на турнире в Брисбене.