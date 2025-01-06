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Определился победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США обыграла Финляндию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею
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Global Look Press

Молодежная сборная США по хоккею в финальном матче чемпионата мира обыграла сверстников из Финляндии.

Встреча завершилась со счетом 4:3 (ОТ).

В первом периоде счет открыл финн Ессе Киискинен. Джеймс Хэгенс восстановил ничейный счет через минуту, но почти сразу Туомас Уронен вновь вывел Финляндию вперед. Во втором периоде Эмиль Пиениниеми довел преимущество Финляндии до двух шайб, но в конце двадцатиминутки Брендон Свобода и Коул Хатсон сравняли счет.

В овертайме Тедди Стига принес США победу в турнире.

Американцы выиграли молодежный чемпиона мира во второй раз подряд. Всего на их счету семь побед.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет ИИХФ продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил атлетам из России участвовать на Олимпиаде-2024, однако только в нейтральном статусе и при выполнении ряда необходимых условий.

Ранее экс-глава ИИХФ Рене Фазель выразил надежду на допуск сборной России на Олимпийские игры.

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