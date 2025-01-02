Экс-глава IIHF выразил надежду на допуск России на Олимпиаду

Рене Фазель выразил надежду на допуск сборной России на Олимпийские игры от IIHF

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что политика берет верх над спортом, однако выразил надежду, что сборную России по хоккею допустят до зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит ТАСС.

«Говоря об Олимпийских играх, я надеюсь, что российские спортсмены примут в них участие. ISU уже принял отличное решение в плане допуска россиян на отбор на Игры. Говоря об ИИХФ, мы надеемся, что они сделают правильный выбор», — заявил Фазель.

Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил решение о допуске фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев до квалификационных турниров на зимние Олимпийские игры — 2026 20 декабря.

В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею.