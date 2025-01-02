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Экс-глава IIHF выразил надежду на допуск России на Олимпиаду

Рене Фазель выразил надежду на допуск сборной России на Олимпийские игры от IIHF
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что политика берет верх над спортом, однако выразил надежду, что сборную России по хоккею допустят до зимних Олимпийских игр — 2026. Его слова приводит ТАСС.

«Говоря об Олимпийских играх, я надеюсь, что российские спортсмены примут в них участие. ISU уже принял отличное решение в плане допуска россиян на отбор на Игры. Говоря об ИИХФ, мы надеемся, что они сделают правильный выбор», — заявил Фазель.

Международный союз конькобежцев (ISU) озвучил решение о допуске фигуристов, шорт-трекистов и конькобежцев до квалификационных турниров на зимние Олимпийские игры — 2026 20 декабря.

В настоящее время сборная России по хоккею отстранена от международных турниров под эгидой Международной федерации хоккея на льду.

В феврале 2024 года IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее определились все четвертьфиналисты молодежного чемпионата мира по хоккею.

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